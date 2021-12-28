В МИД заявили, что нет никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что нет никаких реальных перспектив отключения России от международной банковской системы SWIFT.
Ранее в СМИ появилась информация по поводу того, что Запад обсуждает ряд жестких санкций против России из-за Украины, называлось в числе возможных ограничений отключение страны от SWIFT.
Биричевский сказал, что SWIFT является международной частной компанией, штаб-квартира которой располагается в Бельгии. По этой причине непонятно, как США собираются свои угрозы реализовать.
Хотя все мы прекрасно понимаем, что рычаги давления у США по-прежнему велики, поэтому мы готовы к любым неожиданностям. Однако повторю - никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT не просматривается, мы подчеркивали это неоднократно в течение года.
Дмитрий Биричевский, директор департамента экономического сотрудничества МИД России
Ранее мы писали, что в 2021 году россияне взяли почти 1 млн кредитов по льготной и семейной ипотеке.
Видео: Telegram / РИА Новости
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