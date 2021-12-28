В МИД заявили, что нет никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT

Ранее появилась информация по поводу санкций Запада против России, в числе возможных ограничений называлось отключение от SWIFT.

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что нет никаких реальных перспектив отключения России от международной банковской системы SWIFT.

Ранее в СМИ появилась информация по поводу того, что Запад обсуждает ряд жестких санкций против России из-за Украины, называлось в числе возможных ограничений отключение страны от SWIFT.

Биричевский сказал, что SWIFT является международной частной компанией, штаб-квартира которой располагается в Бельгии. По этой причине непонятно, как США собираются свои угрозы реализовать.

Хотя все мы прекрасно понимаем, что рычаги давления у США по-прежнему велики, поэтому мы готовы к любым неожиданностям. Однако повторю - никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT не просматривается, мы подчеркивали это неоднократно в течение года. Дмитрий Биричевский, директор департамента экономического сотрудничества МИД России

Ранее мы писали, что в 2021 году россияне взяли почти 1 млн кредитов по льготной и семейной ипотеке.

Видео: Telegram / РИА Новости