ЕС заменит отключение от SWIFT на запрет транзакций для подсанкционных банков РФ

В Эстонии прокомментировали "самый жесткий" пакет санкций против России.

Европейский союз в рамках 18-го пакета антироссийского санкционного давления запретит любые транзакции с подсанкционными российскими банковскими структурами, ранее отключенными от международной системы расчетов SWIFT. Соответствующее заявление через социальные сети опубликовало эстонское министерство по иностранным делам. В пресс-релизе прибалтийского внешнеполитического ведомства упоминается, что ранее для финансового сектора применялась мера отключения, но теперь она замещена полным запретом по проведению транзакций.

Ранее применявшаяся мера отключения российских банков от SWIFT была заменена полным запретом на проведение транзакций, а в санкционный список были добавлены новые российские банки. пресс-релиз МИД Эстонии

DPA: более 50 физлиц, предприятий и организаций подпали под новые санкции ЕС.

Фото: pxhere.com