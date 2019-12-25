DPA: более 50 физлиц, предприятий и организаций подпали под новые санкции ЕС

В Литве рассказали о рестрикциях против российских банков.

Более 50 физических лиц, предприятий и организаций подпали под новые санкции Европейского союза. Соответствующие данные привели журналисты из новостного агентства DPA. Коллективный Брюссель включил в 18-й пакет антироссийского санкционного давления новые экспортные ограничения на оборудование двойного назначения. Таким образом, теперь в списке значится более 2 500 позиций. Дополнительно вводится запрет на импорт нефтепродуктов на основе нефти из России. Он затронет автомобильное и авиационное топливо на основе российской нефти, а также мазута. В СМИ пишут о том, что Брюссель намерен закрыть пробел в санкционном регулировании, который ранее допускал непрямой импорт российской продукции через третьи страны мира. Новые ограничения касаются экспорта оборудования двойного назначения. Они затронут в том числе станки, которые "могут быть использованы в военной промышленности". Министр по иностранным делам в Литве Кестутис Будрис уточнил, что региональное сообщество вводит рестрикции в отношении 22 российских банков.

С новыми санкциями в отношении более чем 100 судов теневого флота, 22 российских банков, запретом на строительство "Северного потока - 1" и "Северного потока - 2" и снижением предельных цен на нефть мы гарантируем, что у России закончатся <…> деньги. Кестутис Будрис, глава МИД Литвы

Фицо заявил, что перестанет блокировать одобрение санкций ЕС против РФ.

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