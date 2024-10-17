В Словакии поддержат новые энергетические санкции в отношении Москвы.

Братислава в пятницу, 18 июля, прекратит блокировать одобрение 18-го пакета санкций Европейского союза против России. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо местным журналистам. В своем видеообращении политик отметил, что даст указание представителям в ЕС поддержать антиросийскую деятельностью в Брюсселе.

Продолжать блокировать 18-й пакет санкций завтра было бы контрпродуктивно. Все возможности на данный момент исчерпаны, и сохранение нашей позиции блокирования уже поставило бы под угрозу наши интересы. Роберт Фицо, премьер-министр Словакии

На текущей неделе Роберт Фицо заявлял, что намерен блокировать одобрение 18-го пакета санкций до тех пор, пока не получит более конкретные гарантии от Брюсселя в энргетической сфере. Он отмечал, что в данном случае выражает не только свою позицию, но и местные политические партии тоже сочли недостаточными гарантии, предложенные стране Еврокомиссией в связи с планом регионального содружества отказаться от российского природного газа после 2028 года. В ЕС во вторник в очередной раз не смогли согласовать 18-й пакет санкций в отношении России. Для одобрения этих мер требуется согласие всех стран-членов Евросоюза.

Фицо: соглашение с ЕК о газе из РФ должно исключать негативные последствия для Словакии.

Фото: Facebook (запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской) / Robert Fico