Костин заявил о необходимости отказаться от SWIFT

По его словам, использование SWIFT приводит к утечке информации.

Глава ВТБ Андрей Костин заявил о необходимости отказаться от мировой системы расчетов SWIFT. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, использование SWIFT приводит к утечке информации. Костин подчеркнул, что с этой системой больше не стоит работать. Так он прокомментировал торговое сотрудничество между Ираном и Россией.

SWIFT надо убить просто-напросто, в хорошем смысле слова, отказаться и больше с ним не работать, это прямая утечка информации к нашим недругам. Андрей Костин, глава ВТБ

Ранее мы сообщали, что закон о защите россиян от мошенников приняли в первом чтении.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН