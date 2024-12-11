Костин заявил о необходимости отказаться от SWIFT

Глава ВТБ Андрей Костин заявил о необходимости отказаться от мировой системы расчетов SWIFT. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.
По его словам, использование SWIFT приводит к утечке информации. Костин подчеркнул, что с этой системой больше не стоит работать. Так он прокомментировал торговое сотрудничество между Ираном и Россией.
SWIFT надо убить просто-напросто, в хорошем смысле слова, отказаться и больше с ним не работать, это прямая утечка информации к нашим недругам.
Андрей Костин, глава ВТБ
Ранее мы сообщали, что закон о защите россиян от мошенников приняли в первом чтении.
Видео: Telegram / ЗАРУБИН
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