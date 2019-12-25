Сумма составила 3 трлн рублей.

Вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию заявил, что в 2021 году россияне взяли почти 1 млн кредитов по льготной и семейной ипотеке. По его словам, сумма составила порядка 3 трлн рублей.

Только по семейной ипотеке, а также льготной ипотеке на новостройки под 7% было выдано почти 1 млн кредитов на сумму около 3 трлн рублей. Марат Хуснуллин, вице-премьер России

По предварительной оценке, всего банки в этом году выдари порядка 2 млн кредитов на 5,5 трлн рублей.

В 2020 году россияне взяли, как сообщает Центробанк России, 1,7 млн ипотечных кредитов, умма составила 4,3 трлн рублей. Это рекордный показатель за всю историю ипотечного рынка.

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