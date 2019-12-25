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В 2021 году россияне взяли почти 1 млн кредитов по льготной и семейной ипотеке
Сегодня, 10:34
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В 2021 году россияне взяли почти 1 млн кредитов по льготной и семейной ипотеке

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Сумма составила 3 трлн рублей.

Вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию заявил, что в 2021 году россияне взяли почти 1 млн кредитов по льготной и семейной ипотеке. По его словам, сумма составила порядка 3 трлн рублей.

Только по семейной ипотеке, а также льготной ипотеке на новостройки под 7% было выдано почти 1 млн кредитов на сумму около 3 трлн рублей.

Марат Хуснуллин, вице-премьер России 

По предварительной оценке, всего банки в этом году выдари порядка 2 млн кредитов на 5,5 трлн рублей.

В 2020 году россияне взяли, как сообщает Центробанк России, 1,7 млн ипотечных кредитов, умма составила 4,3 трлн рублей. Это рекордный показатель за всю историю ипотечного рынка.

Ранее мы писали, что посол России в Германии выступил за скорейший запуск "Северного потока-2". 

Фото: pixabay 

Теги: вице-премьер россии марат хуснуллин, льготная ипотека, семейная ипотека
Категории: Лента новостей, Новости России,

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