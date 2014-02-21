США вводят санкции в отношении суверенного долга России

Санкции ввели также против ВЭБ.

Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме заявил, что США вводят санкции против суверенного долга России на фоне ситуации, которая происходит вокруг Украины.

По словам Байдена, санкции вводятся также в отношении ВЭБ и, как сказал американский лидер, в отношении военного банка. Однако про какой конкретно банк идет речь во втором случае Байден не пояснил.

Мы также вводим всеобъемлющие санкции в отношении российского суверенного долга. Это означает, что мы отрезаем российское правительство от западного финансирования. Джо Байден, президент США

Байден подчеркнул, что в силу эти ограничения вступают во вторник, 22 февраля. При этом в среду и последующие дни будут введены санкции в отношении российских элит и членов их семей.

Американский лидер сказал, что санкции будут ужесточать, если России пойдет на эскалацию.

Ранее мы сообщали, что Лондон ввел санкции против пяти российских банков, Тимченко и Ротенбергов.

Видео: The White House