Премьер-министр Британии на заседании парламента раскрыл подробности экономических санкций против РФ.

Лондон ввел санкции против пяти российских банков, Тимченко и Ротенбергов. Об этом на заседании британского парламента заявил глава кабинета министров Борис Джонсон. Чиновник уточнил, что новые экономические ограничительные меры затронуть пять кредитных организаций, а также три высокопоставленных физических лица из РФ. Местные компании и юридические лица не смогут вести с ними бизнес.

Мы вводим санкции против Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов. Любые активы, которые у них есть в Великобритании, будут заморожены, им будет запрещен въезд сюда. Борис Джонсон, премьер-министр Британии

Борис Джонсон уточнил, что под британские рестрикции попадут следующие российские банки: "Россия", Промсвязьбанк, АО коммерческий банк "Индустриальный сберегательный банк", Генбанк и Черноморский банк развития.

Джонсон: Британия 22 февраля введет против РФ пакет санкций.

Фото и видео: YouTube / UK Parliament