Джонсон: Британия 22 февраля введет против РФ пакет санкций

Глава правительства Британии призвал Европу заставить Путина потерпеть неудачу в захвате Киева.

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Лондон уже 22 февраля введет против России ограниченный пакет санкций. По мнению политика, Москва планирует наступательную операцию и масштабное вторжение на территорию соседнего государства с целью захватить Киев. Такое мнение глава правительства высказал по завершении заседании чрезвычайного комитета кабинета министров по вопросу Украины.

Я опасаюсь, что все свидетельствует о том, что Путин на самом деле зациклен на том, чтобы перейти границы, захватить независимую, суверенную европейскую страну, и я думаю - пусть в этом не будет сомнений, - что это было бы совершенной катастрофой. Борис Джонсон, премьер-министр Британии

Британский чиновник пригрозил России в том случае, если Владимир Путин продолжит идти по пути насилия и агрессии против Украины, а также, если российские войска окружат Киев или предпримут попытку захвата столицы, столицу Украины, то для Европы будет жизненно важным пресечь усилия РФ по завоеванию соседнего государства. Сегодня будут введены санкции против РФ из-за признания независимости ДНР и ЛНР.

Британия расценила бронетехнику вблизи Донбасса как "вторжение" России на Украину.

Фото и видео: YouTube / Sky News

