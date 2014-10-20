Лавров завил, что Москва отреагирует в случае введения новых санкций со стороны США

Однако глава МИД не уточнил, как отреагирует в данном случае Россия.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, что Россия отреагирует в том случае, если США введут санкции в отношении России из-за Украины. Ранее о санкциях "которых еще не было в прошлом" заявила замгоссекретарь США по политическим делам Виктория Нуланд.

Если последуют новые, как они сказали, адские санкции, то, конечно, мы отреагируем. Мы не можем не реагировать. Как мы отреагируем - будет видно. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По словам Лаврова, ввод санкций – тупиковый путь, который обернется в конечном итоге против самих инициаторов этих односторонних мер.

Ранее мы писали, что Захарова попросила журналистку из Грузии говорить по-русски.

Видео: МИД России