New York Times опубликовала материал об убийстве американских военных, заказанных Россией.

Разведка США признала данные о "сговоре" России с талибами недостоверными. Об этом в Twitter-аккаунте написал президент США Дональд Трамп. Политик счел, что заявление New York Times о "сговоре" недостоверное. Он предположил, что журналисты хотели выставить республиканцев в невыгодном свете.

Возможно, это еще одно надувательство, связанное с Россией, может быть, при помощи фейковых новостей New York Times хочет выставить республиканцев в дурном свете Дональд Трамп, президент США

Напомним, что 26 июня журналисты из американской газеты The New York Times рассказали, что Москва оплатила убийство военнослужащих США. Издание ссылалось на информацию, полученную от спецслужб. По сведениям экспертов, Кремль планировал сорвать мирные переговоры США с террористическим движением "Талибан", запрещенным на территории России. В РФ подобные обвинения назвали безосновательными.

В Афганистане при атаке талибов погибли семеро военных.

Видео: Telegram / Военный Осведомитель

