Еще двое военнослужащих оказались ранены.

В Афганистане при атаке талибов погибли семеро военных. Об этом рассказали журналисты местного телеканала Tolo News. Эксперты добавили, что ответственность за трагедию возложена на боевиков радикального террористического движения "Талибан", запрещенного на территории России.

Военнослужащие Афганистана рассказали, что кроме погибших еще двое человек оказались ранены. Атака радикалов произошла на территории провинции Кундуз, расположенной на северо-востоке страны. Талибы напали на солдат в ночь на 19 июня в округе Имам Сахиб.

Минобороны Афганистана отметило, что сторона противника также понесла человеческие потери. Точное число ликвидированных целей не уточняется. Боевики попытались атаковать контрольно-пропускной пункт, но операция не увенчалась успехом.

В Афганистане не менее семи человек погибли при вооруженном нападении.

Видео: Youtube/ shiawaves_English