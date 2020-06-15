Все жертвы оказались членами одной семьи.

В Афганистане не менее семи человек погибли при вооруженном нападении. Об этом сообщили журналисты местного телеканала Tolo News. Канал ссылается на информацию, предоставленную губернатором провинции Талиба Мангала. Чиновник рассказал, что группа вооруженных боевиков напала на людей в провинции Хост на востоке страны, в округе Исмаилхил. Все жертвы оказались членами одной семьи.

Напомним, что на данный момент в Афганистане ведется противостояние между правительственными силами и радикальными боевиками из террористического движения "Талибан", запрещенного на территории России. Последние ранее контролировали большую часть сельских районов страны. Они организовывают атаки на крупные города.

В Афганистане 15 военных погибли при атаке боевиков.

Видео: YouTube / VOA News