Австралийского спецназовца уличили в убийстве безоружного инвалида в Афганистане. Об этом сообщили журналисты из ABC News. По данным канала, мужчина, известный как "солдат С" является членом Особой воздушной силы (Special Air Service).
В настоящее время в ситуации разбираются представители Федеральной полиции Австралии. Ведется расследование трагедии с 20-летним жителем провинции Панджшер по имени Зиауддин. Очевидцы рассказали, что австралийский военный выстрелил в затылок человеку с ограниченными возможностями. Жертва пыталась уйти от нападавшего, но сильно хромала. При этом афганец был безоружен.
Родственники убитого рассказали, что у Зиауддина было диагностировано ментальное расстройство. Оно проявилось после того, как боевики -террористы избили молодого человека. После этого инвалид работал на ферме.
ВС США нанесли авиаудары террористам в провинции Гильменд в Афганистане.
Фото: ABC News
Видео: YouTube / ABC News In-depth
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