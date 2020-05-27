В отношении "солдата С" ведется расследование из-за убийства афганца с ограниченными возможностями.

Австралийского спецназовца уличили в убийстве безоружного инвалида в Афганистане. Об этом сообщили журналисты из ABC News. По данным канала, мужчина, известный как "солдат С" является членом Особой воздушной силы (Special Air Service).

В настоящее время в ситуации разбираются представители Федеральной полиции Австралии. Ведется расследование трагедии с 20-летним жителем провинции Панджшер по имени Зиауддин. Очевидцы рассказали, что австралийский военный выстрелил в затылок человеку с ограниченными возможностями. Жертва пыталась уйти от нападавшего, но сильно хромала. При этом афганец был безоружен.

Родственники убитого рассказали, что у Зиауддина было диагностировано ментальное расстройство. Оно проявилось после того, как боевики -террористы избили молодого человека. После этого инвалид работал на ферме.

ВС США нанесли авиаудары террористам в провинции Гильменд в Афганистане.

Фото: ABC News

Видео: YouTube / ABC News In-depth