Огонь стал ответной мерой против представителей движения "Талибан".

ВС США нанесли авиаудары по талибам в провинции Гильменд в Афганистане. Нападение стало первым за последние 11 дней. Об этом заявил через Twitter полковник ВССША в Афганистане Сонни Леггетт. Причиной стали регулярные атаки боевиков по КПП вооруженных сил в уезде Нахр-е-Сарадж. Движение "Талибан" является террористическим и запрещено на территории РФ.

Это был оборонительный удар, необходимый для срыва атаки прокомментировал спикер

США призывает противников прекратить ненужные нападения и придерживаться обязательств. Напомним, что на прошлой неделе США и "Талибан" в Катаре подписали первое за 18 лет соглашение о мире. Американцы обязались сократить количество военных в регионе конфликта, а после - вывести свои силы в течение 14 месяцев. В марте должен начаться процесс обмена пленными. Движение "Талибан" по условиям должно отказаться от нападения на США с афганской территории.

Ранее Патрушев предупредил о подготовке террористов к вторжению в Афганистан.

Фото: Twitter/USFOR_A

