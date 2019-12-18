Патрушев предупредил о подготовке ИГ* к вторжению в Афганистан

Сейчас в стране находятся от 2,5 до 4 тысяч боевиков.

Николай Патрушев предупредил о подготовке террористов к вторжению в Центральную Азию. ИГ (запрещенная террористическая организация на территории РФ) сосредотачивает силы на севере Афганистана. Сейчас на участке находится более двух тысяч боевиков. Об этом "ТАССу" рассказал секретарь Совета Безопасности России.

Несмотря на успешную операцию, в результате которой удалось уничтожить или взять в плен более 600 боевиков, общее число игиловцев в стране все еще варьируется от 2,5 до 4 тыс. боевиков прокомментировал спикер

Они планируют противодействовать талибам (запрещенному радикальному движению в России). Готовится плацдарм для вторжения в Центральный регион Азии через Таджикистан и Туркменистан. Главной целью террористов является создание Великого Хорасана. Для этого нужно захватить инфраструктуру, силовые ведомства и дипломатические представительства. Они заинтересованы в задержании иностранных граждан. Преимущественно террористы прибывают в страну из Сирии и Ирака, используя Пакистан как транзитный пункт.

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