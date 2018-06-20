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Патрушев: действия США в отношении Китая вредят мировой торговле

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В СовБезе России подчеркнули, что поддерживают позицию Китая в вопросе экономической политики США.

Николай Патрушев: действия США в отношении Китая вредят Вашингтону, Пекину и мировой торговле. Секретарь Совета Безопасности РФ заявил об этом на встрече с Си Цзиньпином.

Разделяем ваше мнение о том, что действия Вашингтона контрпродуктивны и наносят ущерб

прокомментировал спикер

Ранее об этом говорил сам председатель КНР в рамках саммита БРИКС в Бразилии. Тогда Китай предоставил подробную оценку политики Вашингтона в данном вопросе. В частности, эксперты изучили перспективы в торгово-экономическом развитии с Китаем.

Piter.tv писал о том, что Китай ввел санкции в ответ на закон США о Гонконге.

Видео: YouTube/SAFUniversity

Теги: николай патрушев
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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