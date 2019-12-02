Иностранцы считают, что Америка вмешалась во внутренние дела КНР.

Китай ввел санкции в ответ на закон США о Гонконге. Ряд неправительственных компаний из Америки будут работать в условиях ограничений. В частности, это коснется предприятий Human Rights Watch, NDI, Freedom House. Об этом сообщил официальный представитель МИД страны Хуа Чуньин. Дипломат напомнил, что США проигнорировали протест с их стороны.

В Китае считают, что закон по Гонконгу нарушил международное право. Он также стал вмешательством во внутренние дела государства. Иностранцы имеют в виду постановление "О защите прав человека и демократии в Гонконге", принятого в Вашингтоне.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Сила Сибири": руководители РФ и КНР дадут старт поставкам газа.