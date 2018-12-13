На 96-м году жизни умер основатель Human Rights Watch

В Йельском университете и Университете Нью-Йорка существуют стипендии имени Бернштейна.

В возрасте 96 лет умер основатель американской правозащитной организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн, сообщает 28 мая The New York Times.

В 1978 году Бернштейн основал три правозащитные организации, которые через 10 лет превратились в единую Human Rights Watch. Правозащитник публиковал книги советских правозащитников, будучи главой издательского дома Random House. Он лично встречался в Москве с академиком Сахаровым и его супругой Еленой Боннэр.

В 2011 году он основал правозащитную организацию Advancing Human Rights, так как считал, что в мире есть "тенденции, наносящие огромный ущерб демократии". В последние годы занимался преподавательской деятельностью. Для студентов кафедры юриспруденции в Йельском университете и Университете Нью-Йорка есть стипендии имени Бернштейна.

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