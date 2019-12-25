Решение о закрытии организация приняла потому, что опасается преследования сотрудников и участников.

В воскресенье, 18 июля, правозащитная организация "Команда 29" объявила о закрытии. Об этом стало известно после публикации в Telegram-канале проекта.

В минувшую пятницу Роскомнадзор заблокировал сайт "Команды 29". В ведомстве указали, что "Команда 29" размещала на своем сайте материалы чешской организации "Společnost Svobody Informace"*(внесена в реестр НКО-иностранных агентов, признана нежелательной на территории России).

Как рассказали правозащитники "Команды 29", изучив решение прокуратуры, стало понятно, что ведомство отождествляет чешскую организацию и "Команду 29". Сам проект такое решение оспаривает и говорит, что ничего общего с чешским НКО не имели. Решение о закрытии организация приняла потому, что опасается преследования сотрудников и участников. Они подчеркнули, что все ссылки и репосты на их материалы могут трактоваться как участие в деятельности НКО.

Петербургский фонд, связанный с Навальным, получил штраф на 400 тыс. рублей.

Фото: "Команда 29"