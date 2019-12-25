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Суд признал законным отчисление студентки журфака СПБГУ, работавшей в "Команде 29"
Сегодня, 7:25
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Суд признал законным отчисление студентки журфака СПБГУ, работавшей в "Команде 29"

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Девушка намерена подавать апелляцию.

Василеостровский районный суд отказал в иске бывшей студентке журфака СПбГУ Елене Скворцовой, которая требовала восстановить ее обучение в вузе и выплатить моральную компенсацию. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Девушку, работавшую в правозащитном проекте "Команда 29", отчислили в феврале 2021 года. Причиной назвали прохождение практики в ненадлежащем медиа, а именно в студенческом издании "Развилка". При этом, как сообщила сама Елена, ее однокурсникам, проходившим практику там же, все зачли.

В беседе с "Фонтанкой" девушка заявила, что будет  подавать апелляцию и обжаловать решение суда.

Ранее мы писали, что студента СПбГУ выгнали из фольклорного ансамбля из-за того, что он гей.

Фото: Piter.TV

Теги: команда 29, отчисление
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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