Суд признал законным отчисление студентки журфака СПБГУ, работавшей в "Команде 29"

Девушка намерена подавать апелляцию.

Василеостровский районный суд отказал в иске бывшей студентке журфака СПбГУ Елене Скворцовой, которая требовала восстановить ее обучение в вузе и выплатить моральную компенсацию. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Девушку, работавшую в правозащитном проекте "Команда 29", отчислили в феврале 2021 года. Причиной назвали прохождение практики в ненадлежащем медиа, а именно в студенческом издании "Развилка". При этом, как сообщила сама Елена, ее однокурсникам, проходившим практику там же, все зачли.

В беседе с "Фонтанкой" девушка заявила, что будет подавать апелляцию и обжаловать решение суда.

Ранее мы писали, что студента СПбГУ выгнали из фольклорного ансамбля из-за того, что он гей.

Фото: Piter.TV