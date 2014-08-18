Студент СПбГУ: выгнали из фольклорного ансамбля из-за того, что я гей

Руководитель ансамбля увидела страницу студента в Facebook.

Студент первого курса магистратуры Санкт-Петербургского государственного университета заявил, что его выгнали из фольклорного ансамбля, "потому что он гей". Историю на своей странице в Facebook 30 сентября рассказал Максим Дрожжин.

По словам студента, 29 сентября он пришел в фольклорный ансамбль СПбГУ, успел познакомиться с участниками и руководителем. Вчера же вечером, как заявил Дрожжин, он получил от руководителя "интересное" сообщение.

Руководитель ансамбля Екатерина Головкина увидела страницу студента в Facebook. На странице молодой человек ведет свой дневник, а также снимает скетчи в женском образе. Преподаватель попросила студента больше не приходить на занятия, не общаться с участниками и удалить ее номер.

Очень надеюсь, что Господь вас вразумит. Подумайте, как жил народ, песни которого вы учили. говорится в сообщении

Студент прокомментировал ситуацию достаточно лаконично. Ему обидно, что его ориентация влияет на качество звука.

Ранее мы писали, что вечеринка в Петергофе может закончиться для студентов СПбГУ отчислением.

Фото: Piter.tv