Вечеринка в Петергофе может закончиться для студентов СПбГУ отчислением

Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 сентября.

В ночь с 18 на 19 сентября на территории общежития в Петергофе студенты Санкт-Петербургского государственного университета устроили шумную "застольную" вечеринку, которая может закончиться для некоторых учащихся отчислением. Об этом сообщается на сайте вуза.

Перед вечеринкой студенческий совет учебного заведения настоятельно попросил студентов не нарушать кодекс универсанта и правила проживания. Однако не все студенты прислушались к просьбам.

Замечание учащимся делали и сотрудники охраны СПбГУ, однако безуспешно. Навести порядок на территории общежития удалось лишь сотрудникам полиции и Росгвардии. Правоохранители задержали 10 человек, 7 из них были студентам СПбГУ, остальные – нет.

К обучающимся, виновным в нарушении законодательства и локальных актов Университета, будут применены меры дисциплинарного воздействия вплоть до отчисления из Университета. говорится в сообщении

Ранее мы писали, что СПбГУ сообщил в полицию об аспиранте, выругавшемся на заседании студсовета.

Фото: Piter.tv