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СПбГУ сообщил в полицию об аспиранте, выругавшемся на заседании студсовета
Сегодня, 21:21
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СПбГУ сообщил в полицию об аспиранте, выругавшемся на заседании студсовета

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Инцидент произошел 24 сентября.

На последнем онлайн-собрании студенческого совета Санкт-Петербургского государственного университета аспирант Алексей Пачин отличился своим эмоциональным выступлением. Он не сдерживал себя в выражениях, используя бранные слова. Руководство вуза обратилось в полицию с просьбой провести проверку в отношении аспиранта. Информация 28 сентября появилась в виртуальной приёмной учебного заведения. 

Одной их тем обсуждений на заседании 24 сентября стали шумные "застольные" встречи студентов у общежития в Петергофе. Пачин в свою очередь встал на сторону студентов и раскритиковал студсовет, который, по его мнению, не защищает права учащихся. После эмоционального монолога ему сделал замечание проректор по воспитательной работе и организации приема Александр Бабич. 

Спустя несколько дней, 27 сентября, в виртуальной приемной вуза появилась жалоба от женщины, которая представилась матерью первокурсника. 

Мой сын прислал мне запись собрания ваших студентов, которые матерятся, хамят, ведут себя как весьма ограниченные люди! И это в Университете?! Вы считаете это нормальным? 

говорится в сообщении

Теперь выяснять все обстоятельства инцидента предстоит правоохранительным органам. 

Ранее мы писали, что студенты СПбГУ пожаловались на участие в переписи населения вместо практики.

Фото: Piter.tv

Теги: аспирант, полиция, спбгу
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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