СПбГУ сообщил в полицию об аспиранте, выругавшемся на заседании студсовета

Инцидент произошел 24 сентября.

На последнем онлайн-собрании студенческого совета Санкт-Петербургского государственного университета аспирант Алексей Пачин отличился своим эмоциональным выступлением. Он не сдерживал себя в выражениях, используя бранные слова. Руководство вуза обратилось в полицию с просьбой провести проверку в отношении аспиранта. Информация 28 сентября появилась в виртуальной приёмной учебного заведения.

Одной их тем обсуждений на заседании 24 сентября стали шумные "застольные" встречи студентов у общежития в Петергофе. Пачин в свою очередь встал на сторону студентов и раскритиковал студсовет, который, по его мнению, не защищает права учащихся. После эмоционального монолога ему сделал замечание проректор по воспитательной работе и организации приема Александр Бабич.

Спустя несколько дней, 27 сентября, в виртуальной приемной вуза появилась жалоба от женщины, которая представилась матерью первокурсника.

Мой сын прислал мне запись собрания ваших студентов, которые матерятся, хамят, ведут себя как весьма ограниченные люди! И это в Университете?! Вы считаете это нормальным? говорится в сообщении

Теперь выяснять все обстоятельства инцидента предстоит правоохранительным органам.

Ранее мы писали, что студенты СПбГУ пожаловались на участие в переписи населения вместо практики.

Фото: Piter.tv