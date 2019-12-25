Студенты СПбГУ пожаловались на участие в переписи населения вместо практики

По данным студентов филологического факультета, работать придется вечером.

Студенты 3-го курса гуманитарных направлений СПбГУ будут проводить перепись населения. Учащиеся выразили свое недовольство, так как они будут делать это вместо прохождения практики. Информация об этом появилась в Telegram-канале студентов истфака "Лупа и Пупа".

В переписи будут участвовать студенты экономического, исторического, социологического, философского, психологического, политологического факультетов, а также факультета международных отношений и Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций.

Руководители практик должны уведомить учащихся о работе в переписи населения до 30-го сентября. Со студентами будет заключен договор гражданско-правового характера. Работа будет оплачиваемой.

По плану, который спустили сверху, каждый должен будет обойти 200 квартир в выбранном районе. Преподаватели и студенты, естественно, в шоке и явно не ожидали таких приколов. Telegram-канал "Лупа и Пупа".

Всероссийская перепись населения будет проходить с 15 октября до 14 ноября 2021-го года. На данный момент, по официальным данным, в Петербурге проживает 5,3 млн человек.

Фото: Piter.TV