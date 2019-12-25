СПбГУ решил не отчислять студентов, пообещавших больше не ходить на несогласованные митинги

Два студента объяснили участие на митинг личными переживаниями. Остальные 20 уверяли, что попали на мероприятие случайно.

В СПбГУ не будут отчислять 20 студентов, которые были задержаны во время несанкционированных пацифистских акций. Информация об этом была 4 апреля опубликована на сайте вуза.

Ранее в университете пообещали, что перед отчислением будет проведено заседание с участием руководства вуза. Студенты смогут объяснить обстоятельства их участия в митинге. На данный момент проведены встречи с 20 студентами. 18 из них сказали о том, что были задержаны случайно и участвовать в несанкционированном мероприятии не планировали. 2 человека объяснили, что пошли на акцию, так как у них на Украине находятся друзья и родственники. Все студенты сказали о том, что больше не будут посещать несогласованные акции.

Дисциплинарная комиссия установила, что других дисциплинарных взысканий данные обучающиеся ранее не имели. В связи с этим в вузе решили ограничиться выговором.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что угроза отчисления нависла над 40 студентами.

Фото: Piter.tv