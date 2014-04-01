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40 студентов СПбГУ могут отчислить после участия в несанкционированных митингах
Сегодня, 9:05
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40 студентов СПбГУ могут отчислить после участия в несанкционированных митингах

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Решение будут принимать после того, как студентов привлекут к административной ответственности.

Из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) могут отчислить 40 студентов после участия в несанкционированных митингов против действий России на Украине. 29 человек обратились в Дисциплинарный комитет студсовета, еще 11 приказов об отчислении пришло на почту студсовета. Об этом сообщила "Фонтанка".

Сроки рассмотрения дисциплинарных взысканий обсудят сегодня, 1 апреля. 

Ранее в СПбГУ приняли решение не отчислять учащихся пока по каждому случаю судом не будет рассмотрено апелляционное заявление. В вузе ожидают, что студенты сами передадут информацию о том, были ли они привлечены к административной ответственности или нет. 

Ранее отчисление за участие в несогласованных протестных акциях прокомментировала омбудсмен Петербурга Светлана Агапитова.

Фото: Piter.tv

Теги: митинги, отчисление, спбгу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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