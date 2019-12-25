В СПбГУ решили не торопиться с отчислением студентов, задержанных на протестных акциях

В вузе решили дождаться решения судов.

В Санкт-Петербургском государственном университете рассказали, какие меры решили принять к задержанным студентам на протестных антивоенных акциях. Вопрос обсуждался на ректорском совещании 14 марта, сообщила пресс-служба вуза.

Университет потребовал с тех, кого привлекли к административной ответственности, письменные объяснения. Перед вынесением решения в вузе решили посоветоваться со Студенческим советом СПбГУ. Двух человек решили не отчислять, так как выяснилось, что полиция прекратило дела в отношении их. Некоторые уже обжаловали решение об административном правонарушении или собираются сделать это.

В связи с этими обстоятельствами признано целесообразным не принимать окончательного решения по вынесению дисциплинарного взыскания до момента, пока по каждому случаю судом не будет рассмотрено апелляционное заявление. говорится в сообщении пресс-служба СПбГУ.

Вуз проведет заседание, на котором студенты смогут рассказать об обстоятельствах случившегося, а также передать информацию о том, были ли они в итоге привлечены к административной ответственности или нет.

Фото: Piter.tv