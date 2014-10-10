Организация намерена обжаловать блокировку, считая ее незаконной.

Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного объединения "Команда 29". Об этом сообщается в Telegram-канале проекта 16 июля.

Как пишут сами участники объединения, сайт был заблокирован по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 15 июля. В ведомстве указали, что "Команда 29" размещала на своем сайте материалы чешской организации "Společnost Svobody Informace"*(внесена в реестр НКО-иностранных агентов, признана нежелательной на территории России).

Никаких материалов данной организации на нашем сайте нет. С этой организацией мы не взаимодействуем и не сотрудничаем, исполняя требования действующего законодательства. Законодательство может нам не нравиться, но мы его соблюдаем. пресс-служба "Команды 29"

Ранее петербургский фонд, связанный с Навальным, получил штраф на 400 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv