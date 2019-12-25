Петербургский фонд, связанный с Навальным, получил штраф на 400 тыс. рублей

Фонду назначен оштрафован в размере 300 тыс. рублей, его бывшей главе Ольге Гусевой – в размере 100 тыс. рублей.

Октябрьский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности некоммерческую организацию "Фонд защиты прав граждан"* (*внесена в реестр НКО-иностранных агентов, признан экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году) и его директора, экс-главу Штаба Навального в Петербурге (экстремистская организация, запрещенная в России) Ольгу Гусеву. Фонд обвиняется в совершении правонарушения по ч.1 ст.19.34 КоАП РФ (осуществление деятельности некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента). Об этом в четверг, 8 июля, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Так, фонду назначен оштрафован в размере 300 тыс. рублей, Гусевой – в размере 100 тыс. рублей.

ФЗПГ*, получая иностранное финансирование, осуществляет политическую деятельность и выполняет функции иностранного агента без представления в регистрирующий орган заявления о включении в реестр. объединённая пресс-служба судов Петербурга

Ранее Московский городской суд признал деятельность "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*) (*экстремистская организация, запрещенная в РФ, выполнявшая функции иностранного агента), "Штабов Навального"* и "Фонда защиты прав граждан"* экстремистской на территории России и постановил их немедленно ликвидировать.

Фото: pexels.com