В Петербурге экс-главе "Команды 29" Ивану Павлову* приостановили адвокатский статус

Президент палаты отдельно предупредил Павлова*, что тот не должен оказывать юридическую помощь, иначе его ждёт полное лишение статуса. Адвокат заявил, что обжалует решение совета, а до тех пор будет заниматься "тренерской работой".

Экс-главе "Команды 29" Ивану Павлову (признан в РФ иноагентом) в среду, 16 марта, совет Адвокатской палаты Петербурга приостановил адвокатский статус. Также ему запретили оказывать помощь подзащитным, в том числе на безвозмездной основе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Павлова*, совет отверг существенную часть обвинений в его адрес и решил не назначать "высшую меру" — лишение адвокатского статуса, а объявить предупреждение. После чего, внезапно, ему объявили второе решение — о приостановлении статуса. Совет посчитал, что Павлов* более полугода не был способен исполнять свои профессиональные обязанности. Адвокат добавил, что такая формулировка удивит подзащитных.

Президент палаты отдельно предупредил Павлова*, что тот не должен оказывать юридическую помощь, иначе его ждёт полное лишение статуса. Адвокат заявил, что обжалует решение совета, а до тех пор будет заниматься "тренерской работой".

Ранее мы сообщали, что защита настаивает на невиновности подростков, которым грозит до 9 лет колонии.

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* внесен Минюстом в реестр иностранных агентов в России