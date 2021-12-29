Обвинение просит для 14-летних фигурантов "террористического дела" реальные сроки.

Защита настаивает на невиновности подростков, которым грозит до 9 лет колонии. Об этом рассказали журналисты, ознакомившиемя с заявлениями адвокатов и государственного обвинения. Следствие просит наказать фигурантов дела реальными сроками. Речь идет о трех 14-летних школьниках из города Канск Красноярского края. ФСБ обвиняет с лета 2020 года их в подготовке террористических актов в зданиях полиции и спецслужб. У силовиков есть соответствующая переписка детей, в которых "в шутку" упоминается взрыв учреждений в компьютерной игре Minecraft.

Гособвинитель попросил 1-й Восточный окружной военный суд назначить подозреваемым меру наказания в виде 6,5 года воспитательной колонии и до 9 лет лишения свободы. На всех троих также предлагается наложить штраф (по 50 тысяч рублей).

Напомним, что с юношей сняли обвинение в создании террористического сообщества за отсутствием состава преступления. Сейчас им инкриминируют статьи 205.3, 223.1 и 222.1 УК РФ. В статьях говорится о прохождении обучения для совершения терактов, незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ. С августа 2021 года дети освобождены из СИЗО. Мера пресечения изменена на запрет определенных действий. Они не могут покидать дома по ночам, а также общаться друг с другом и пользоваться Интернетом.

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Фото: Piter.tv

