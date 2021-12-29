Главу "Мемориала" вызвали в СК по проверке о реабилитации нацизма

Ранее против движения в СК и Генпрокуратуру обратились "Ветераны России".

Главу "Мемориала" (НКО, признанная по решению Верховного суда России иностранным агентом) вызвали в Следственный комитет по проверке о реабилитации нацизма. Материалы дела относительно историко-просветительского общества зарегистрированы в управлении СК по Тверскому району Москвы со 2 февраля. Такие сведения журналистам РБК передал собственный источник.

Напомним, что наказание по уголовному делу предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. На данный момент ведется проверка о фактах того, что "Мемориал" отрицает и умышленно замалчивает, фальсифицирует преступления нацистских пособников, а также увековечивает их память как жертв политических репрессии на территории Советского Союза. Председатель движения Ян Рачинский объяснил прессе, что обращение в СК поступило накануне заседания в Верховном суде.

В следственный отдел вчера днем пришло приглашение, в начале недели согласуем время визита. Ян Рачинский, глава "Мемориала"

Ранее общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось в адрес Генерального прокурора Игоря Краснова, а также председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о проведении проверки и привлечении ответственных лиц "Мемориала" по статье за реабилитацию нацизма. В обращении активистов указан список из 19 фамилий.

Петербургские историки оценили новость о ликвидации "Мемориала"*.

Фото: Facebook / Ян Рачинский

