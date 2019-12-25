Трагедия произошла в Ливии во время боев между ЛНА и ПНС.

ООН: Боевой робот KARGU-2 выследил и ликвидировал бойца без команды оператора. Об этом в официальном докладе заявили представители Совета Безопасности ООН по вопросу Ливии. Известно, что инцидент зафиксирован в марте прошлого года. Аппарат самостоятельно принял решение о преследовании противника, а затем ликвидировал человек без подтверждения оператора. Жертвой автоматизированной техники стал боец Ливийской национальной армии.

Известно, что военнослужащий погиб во время вооруженного конфликта между ЛНА с Правительством национального согласия. Дрон-камикадзе преследовал цель без команды. Произошедшее комиссия экспертов СБ ООН и члены благотворительной организации Human Rights Watch считают недопустимым. Они призвали запретить разработку роботов-убийц, используемых в военных целях.

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