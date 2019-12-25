В Sina оценили сильные и слабые стороны боевого аппарата.

Китай признал силу российского наземного спутника "Уран-9". Об этом сообщили журналисты телеканала "360" со ссылкой на экспертов издания Sina. Иностранцы положительно прокомментировали возможности беспилотной ударной машины РФ. Данный наземный аппарат представляет из себя 10-тонный комплекс. Его длина достигает 4,5 метров, а ширина - 2 метра.

Аналитики рассказали, что "Уран-9" оснащен спаренным пулеметом с калибром 7,62-мм. Он также имеет на вооружении автоматическую пушку калибра 2А72 и противотанковые ракеты 9М120 "Атака". Последние боеголовки при необходимости военные могут заменить на зенитные "Иглы".

Также российский боевой робот оснащен шестью огнеметами "Шмель". Авторы Sina полагают, что такая мощь делает из "Урана-6" лидером по огневой силе. При этом они не исключают проблем, связанных с экранированием сигналов при дистанционном управлении. Недочеты могут быть связаны с разрушением различных сооружений. Данный недостаток официально не был признан военными.

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