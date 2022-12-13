Захарова заявила, что западные организации "с трудом", но подтверждают преступления ВСУ

В МИД РФ рассказали об использовании ВСУ "Лепестков".

Западным неправительственным организациям приходится нехотя подтверждать военные преступления украинской стороны. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница прокомментировала публикацию американской компании Human Rights Watch, в которой указывалось на то, что Вооруженные силы Украины используют в регионе конфликта запрещенные международными требованиями ведения боя противопехотных мин "Лепесток".

Военные преступления киевского режима подтверждают уже даже западные неправительственные организации, с трудом, еле-еле, бесконечно инкорпорируя во всех своих пресс-релизах и заявлениях ссылки на то, что и "Россия делает так же". Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова объяснила, что ранее о факте использования "Лепестков" со стороны ВСУ на заседании Совета Безопасности говорил российский постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя. Мария Захарова призывает страны сказать о том, что Россия "была права" и стоит рассмотреть и другие факты.

Захарова рассказала об отмене презумпции невиновности на Западе.

Напомним, что Минюст России 8 апреля 2022 года закрыл российское представительство Human Rights Watch. Свое решение профильное надзорное ведомство объяснило "выявленными нарушениями действующего законодательства РФ".

Фото и видео: МИД России