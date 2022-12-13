Захарова рассказала об отмене презумпции невиновности на Западе

В МИД РФ оценили предложение Германии по обновлению основного права человека.

Страны коллективного Запада уже отменили презумпцию невиновности в международных отношениях. Соответствующее заявление в эфире радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница в авторском программе напомнила ведущему о многочисленных обвинениях Запада в адрес России, которые не были подкреплены никакой доказательной базой или аргументами. Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц и руководство Германии призвали "покончить" с презумпцией невиновности.

Министр юстиции ФРГ сказала: пора покончить с презумпцией невиновности, что это за рудимент такой... ля любого нормального человека это переворот на 180 градусов всего того, к чему шла не только юриспруденция, но и глобально человечество. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ уточнили, что то, что правительство Германии таким "чудесатым способом" высказало своей аудитории, чиновники уже апробировали в международной повестке. Мария Захарова напомнила о том, что Запад "отменил" эту презумпцию невиновности уже семь или восемь лет назад. Она добавила, что не фиксировалось ни одного громкого дела, которое бы не пытались связать с Москвой или предъявить России прямые обвинения. При этом никаких доказательств обвинители не показывали миру. Одной из таких историй чиновница считает "Новичок", события с семьей Скрипалей, кибератаки и якобы произошедшее вмешательство в выборы. Захарова добавила, что именно на территории ФРГ развивалась история с отравлением оппозиционера Алексея Навального, а Берлин можно считать "центром разгона информации относительно причастности Москвы к постановке".

Запад готовит информационную волну против Китая, заявила Захарова.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik