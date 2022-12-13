Запад готовит информационную волну против Китая, заявила Захарова

В МИД РФ рассказали о противостоянии Вашингтона и Пекин.

Запад готовит информационную волну против Китая, она начнется в ближайшее время. Соответствующее заявление в эфире радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомстваа Мария Захарова. Чиновница пояснила, что "волна" будет подниматься в сторону Пекина, так как на пропагандистском уровне страны коллективного Запада пока что не готовы противостоять КНР, так как страна хорошо защищена в информационном плане, а также "отлично" выстроена работа вовне государства, так как Пекин обладает для этого необходимыми ресурсами.

Уже на горизонте этой глобальной информационной пропагандистской волны обозначен этот маяк Китая. Поэтому они берут время для глобальной подготовки. Но я уверена, что одна из мощнейших волн будет антикитайская и достаточно в недалеком будущем. Они сейчас к ней готовятся, потому что наскоком взять нельзя. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат пояснила, что Запад постоянно формирует в информационном поле мнимые "внешние угрозы" для достижения собственных целей. При этом Москва в западной пропаганде играет такую роль на протяжении десяти лет.

Захарова рассказала об особой тактике США перед переговорами.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik