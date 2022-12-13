В МИД РФ рассказали о том, как американцы пытаются "давить" на оппонентов.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала об особой тактике США перед переговорами. В эфире радиостанции Sputnik чиновница пояснила, что у Вашингтона есть излюбленный прием, так как перед каждым общением американская сторона решает ужесточить собственную риторику. Автор программы пояснила, что выглядит нелогично с одной стороны сообщения о грядущих переговорах между США и КНР, а другой - запугивание и информационная травля в отношении Пекина.

Они же "исключительные". Поэтому они, вместо улыбки, демонстрируют оскал перед каждыми переговорами. А дальше они смотрят – как их партнер воспринимает это. Он это проглатывает? Он готов садиться с ними за стол, понимая уже неравенство позиций? Или он все-таки будет требовать равноправного отношения. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что ранее генерал Военно-воздушных сил США Майк Минихан призвал военных в стране готовиться к войне с Китаем в 2025 году. А государственный секретарь Энтони Блинкен во время своего недавнего рабочего визита в Японию назвал КНР наибольшей стратегической угрозой для американцев.

МИД: на Западе начинают понимать, что за ситуацией на Украине стоят США.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik