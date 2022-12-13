Мария Захарова оценила высказывания Запада о "Минских соглашениях".

В российском внешнеполитическом ведомстве рассказали, что на Западе начинают понимать, что за ситуацией на Украине стоят власти США и их провокационная политика. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сделала в ходе выступления в эфире проекта "Соловьев Live". Таким образом чиновница прокомментировала недавние признания руководства Франции, Великобритании, Германии и Украины о том, что "Минские соглашения" лишь давали киевскому режиму и армии на подготовку в противостоянии Москве. Эти страны не собирались выполнять никаких взятых на себя международных обязательств и рассматривали документы, которые принесли в Совет Безопасности, как ложь.

Теперь они об этом сказали прямо, значит они должны нести ответственность. Но вы посмотрите: то тут, то там проявляется и дополнительное просветление о том, что, оказывается, в основе всей ситуации вокруг Украины лежит американская провокация Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова рассказала о том, что сейчас мир понял то, что Россия пыталась всех заставить увидеть на протяжении восьми лет. Все увереннее звучат голоса журналистов, политологов и экспертов во многих странах о том, что именно провокация Запада привела к подобным последствиям для Киева и Европы.

Захарова: попытки выдавить Россию из международного спорта обречены на провал.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live