Захарова: попытки выдавить Россию из международного спорта обречены на провал

В МИД РФ рассказали о требованиях МОК к российским атлетам.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что попытки выдавить Россию из международного спорта обречены на провал, несмотря ни на какие предлоги, которые используют недружественные страны. Соответствующей информацией чиновница поделилась с журналистами в ходе регулярного брифинга в Москве.

Все попытки выдавить, а они очевидны, просто находятся разные предлоги, обречены на провал. Это должны понимать и те, кто на словах радеет за высокие моральные принципы и независимость спорта от политики. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ указали на неприемлемость искусственно создаваемых требований, выдвигаемых Международным олимпийским комитетом (МОК) в адрес атлетов из России и других стран, для участия в международных соревнованиях. Особенно это касается вопросов политической повестки. Ранее в МОК отметили, что на турниры могут допускаться и российские представители в том случае, если они публично не будут поддерживать проведение специальной военной операции на Украине. Подобные условия Мария Захарова назвала ущербной, неприемлемой и ультимативной повесткой.

Захарова: Москва не исключает скорого приезда гендиректора МАГАТЭ в Россию.

Фото и видео: МИД России