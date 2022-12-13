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Захарова: Москва не исключает скорого приезда гендиректора МАГАТЭ в Россию

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В России готовы продолжать работу с Рафаэлем Гросси.

Захарова заявила, что Москва не исключает скорого приезда гендиректора МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) Рафаэля Гросси в Россию для дальнейшего взаимодействия по вопросам, которые представляют интерес обеих сторон. Соответствующей информацией с журналистами поделилась в ходе регулярного брифинга с журналистами официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она уточнила, что речь в том числе идет и о безопасной эксплуатации Запорожской атомной электростанции, формирования ядерной и физической зоны защиты АЭС. В Москве напомнили, что постоянное представительство при международных организациях РФ в Вене осуществляет с Гросси регулярные контакты.

Мы не исключаем возможности приезда делегации МАГАТЭ во главе с господином Гросси в Россию в ближайшее время для обсуждения параметров нашего дальнейшего взаимодействия.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В России считают необходимым, чтобы руководство генерального секретариата МАГАТЭ не спешило с выводами и оценками ситуации и не опиралось на "скоропалительные сообщения своих инспекторов" о том, что никакой вооруженной деятельности на украинских АЭС не было зафиксировано.

МИД РФ ждет нового посла США на следующей неделе.

Фото и видео: МИД России

Теги: магатэ, мария захарова, мид, рафаэль гросси
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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