МИД РФ ждет нового посла США на следующей неделе

Мария Захарова рассказала о начале работы американского посла в Москве в ближайшее время.

Российское внешнеполитическое ведомство ждет нового посла США Линн Трейси у себя на следующей неделе. Соответствующее заявление сделала в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница добавила, что на текущий момент дипломатическая миссия уже запланировала встречу с американкой. Там Трейси вручит коллегам свои копии верительных грамот. Иностранка будет общаться с заместителем министра по иностранным делам Сергеем Рябковым.

Там ее примет курирующий Сергей Алексеевич Рябков. Это необходимость, которая подразумевает начало, так сказать, подготовки к выполнению послом своих функциональных обязанностей. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: Шольц отказался от суверенитета Германии поставками танков Leopard на Украину.

Фото и видео: МИД России