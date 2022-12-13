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Захарова: Шольц отказался от суверенитета Германии поставками танков Leopard на Украину

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В МИД РФ негативно оценили внешнюю политику Берлина, который стал "подчинен" Западу.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о том, что немецкий канцлер Олаф Шольц отказался и самостоятельно "расписался в отказе" от суверенитета Германии поставками танков немецкого производства Leopard на Украину. В ходе регулярного брифинга чиновница объяснила журналистам, что Берлин больше не сможет проводить обособленную внешнюю политику, на которую не будет влиять Запад. В МИД РФ пояснили, что действующим глава правительства отказался от того, что его предшественники развивали десятилетиями после итогов Второй мировой войны.

День принятия решения о поставках танков Leopard исторический. Исторический еще потому, что окончательно засвидетельствовал и зацементировал то, о чем мы давно говорили, - абсолютную утрату Германией своего суверенитета.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: РФ примет меры, если ФРГ не прекратит действия против Русского дома в Берлине.

Фото и видео: МИД России

Теги: leopard, германия, мария захарова, олаф шольц, танки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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