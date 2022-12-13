Захарова: РФ примет меры, если ФРГ не прекратит действия против Русского дома в Берлине

В МИД негативно оценили работу Берлина по политике, касающейся "Русского дома".

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что страна примет ответные меры в том случае, если Германия не прекратит действия против Русского дома науки и искусства в Берлине, направленные на ограничение деятельности его сотрудников. Соответствующее заявление чиновница сделала в Москве в рамках регулярного брифинга с журналистами.

ФРГ должна понимать, что если ситуация вокруг Российского дома науки и искусства в Берлине не нормализуется, то не заставят себя ждать ответные меры в отношении филиалов Института имени Гёте в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: Украина в будущем вопреки действительности заявит, что хотела переговоров с РФ.

Фото и видео: МИД России