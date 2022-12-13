  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:41
119
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Захарова: РФ примет меры, если ФРГ не прекратит действия против Русского дома в Берлине

0 0

В МИД негативно оценили работу Берлина по политике, касающейся "Русского дома".

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что страна примет ответные меры в том случае, если Германия не прекратит действия против Русского дома науки и искусства в Берлине, направленные на ограничение деятельности его сотрудников. Соответствующее заявление чиновница сделала в Москве в рамках регулярного брифинга с журналистами.

ФРГ должна понимать, что если ситуация вокруг Российского дома науки и искусства в Берлине не нормализуется, то не заставят себя ждать ответные меры в отношении филиалов Института имени Гёте в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: Украина в будущем вопреки действительности заявит, что хотела переговоров с РФ.

Фото и видео: МИД России

Теги: берлин, германия, мария захарова, мид, русский дом, фрг
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии