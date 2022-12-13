В МИД РФ рассказали о том, что МИД Украины забывает о своем отказе от мирного пути решения конфликта.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова уверена в том, что Украина в будущем вопреки действительности заявит, что на самом деле всегда хотела переговоров с Москвой для урегулирования регионального кризиса. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе регулярной пресс-конференции с журналистами. Она добавила, что это только сейчас киевская власть говорит о победе на поле боя, когда страны коллективного Запада "показали им танки". После решения конфликта Украина заявит будущим поколениям, что всегда стремились к миру и умоляли о дипломатии, однако им в этом было отказано.

Дайте срок, скоро мы услышим, что, оказывается, киевский режим вновь был обманут и они очень хотели переговоров, но им почему-то не дали. Я уверяю вас, будет очень скоро, что они были главными за мир и за переговоры. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова напомнила, что о том, что в апреле 2022 года Дмитрий Кулеба и другие представители киевских властей отказались от продолжения тех мирных переговоров, о которых говорили сами.

Захарова: Нидерланды кощунственно отказались почтить память освободителей концлагерей.

Фото и видео: МИД России