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Захарова: Нидерланды кощунственно отказались почтить память освободителей концлагерей

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В МИД РФ заметили, то Гаага очерняет память освободителей Европы из Красной армии.

Нидерланды кощунственно отказались почтить память солдат Красной армии, которые освобождали узников Освенцима и других фашистских концлагерей. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница отметила, что власти европейского государства потребовали от российского посольства в Амстердаме воздержаться от участия в памятной церемонии, проводимой ассоциацией "Аушвиц-комитет". Такую позицию в МИД РФ сочли извращением сути цивилизации и подрыва ее основ.

В Нидерландах, "передовике" по антироссийским и антиисторическим "инновациям", решили переформировать историческую правду в очередной раз. Гаага не погнушалась оказать давление на организаторов мероприятия, чтобы те отозвали направленное приглашение.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова добавила, что аналогичное приглашение было направлено посольству России в Гааге еврейской культурной организацией CHAJ, однако и оттуда оно было отозвано "по звонку" властей страны. В МИД РФ считают, что это доказательства того, что Нидерланды не при знают решающую роль Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии и освобождении европейского региона от фашизма, хотя они говорят на официальном уровне об обратном.

Захарова: у США и их союзников ничего не выйдет против России.

Фото и видео: МИД России

Теги: вторая мировая война, европа, красная армия, мария захарова, нидерланды, освенцим, холокост
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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