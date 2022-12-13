  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:17
142
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Захарова: у США и их союзников ничего не выйдет против России

0 0

В МИД РФ рассказали о том, что Европа Запад - дикими "джунглями".

У США и их международных союзников ничего не выйдет против России. Такое мнение в ходе регулярного брифинга  журналистами заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в Москве. Чиновница пояснила, что срана выстоит несмотря ни на какие попытки Запада вооружать киевский режим и затягивать боевые действия в регионе конфликта. В МИД РФ пояснили, что страны НАТО не видят никаких моральных ограничений даже в вопросе лжи.

Врать - значит, будут врать. Еще больше людей приносить в жертву - значит, так и будет. С их точки зрения, это правильно.... Потому что они - "прекрасный сад", а все остальные это "джунгли

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Таким образом Мария Захарова перефразировала слова лидера верховной дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который ранее высказал суждение о том, что "привилегированная" Европа – это "сад", а окружающий ее мир – "джунгли", которые могут грубо вторгнуться в хорошо отлаженный и прекрасно работающий  механизм в регионе.

Захарова призвала помнить тех, кто освобождал Освенцим.

Фото и видео: МИД России

Теги: джунгли, жозеп боррель, запад, ложь, мария захарова, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии