"Сила Сибири": руководители РФ и КНР дадут старт поставкам газа

Второго декабря по конструкции пойдет газ из Восточной Сибири.

Путин и Си Цзиньпин в режиме телемоста запустят в эксплуатацию газопровод "Сила Сибири". Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что реализация подобных проектов важна как для России, так и для Китая.

Осуществление трансрегиональных проектов, безусловно, способствует развитию многих регионов прокомментировал спикер

Первые ресурсы по трубопроводу пойдут с Чаяндинского месторождения. Газ будет транспортироваться из Восточной Сибири по внутреннему российскому рынку. Также он будет поступать на внешний рынок в Китай. Изначально планировалось, что эксплуатация объекта начнется 20 декабря, но газопровод доделали раньше срока.

В Кремле заметили, что строительство трубопровода создало дополнительную инфраструктуру и рабочие места.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Благовещенске достроен мост через Амур в Китай.

Фото: Pixabay.com

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