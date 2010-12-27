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"Сила Сибири": руководители РФ и КНР дадут старт поставкам газа
Сегодня, 8:22
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lesjasap

"Сила Сибири": руководители РФ и КНР дадут старт поставкам газа

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Второго декабря по конструкции пойдет газ из Восточной Сибири.

Путин и Си Цзиньпин в режиме телемоста запустят в эксплуатацию газопровод "Сила Сибири". Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что реализация подобных проектов важна как для России, так и для Китая.

Осуществление трансрегиональных проектов, безусловно, способствует развитию многих регионов

прокомментировал спикер

Первые ресурсы по трубопроводу пойдут с Чаяндинского месторождения. Газ будет транспортироваться из Восточной Сибири по внутреннему российскому рынку. Также он будет поступать на внешний рынок в Китай. Изначально планировалось, что эксплуатация объекта начнется 20 декабря, но газопровод доделали раньше срока.

В Кремле заметили, что строительство трубопровода создало дополнительную инфраструктуру и рабочие места.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Благовещенске достроен мост через Амур в Китай.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/
 

Теги: газопровод, кнр, сила сибири
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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