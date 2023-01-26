Петербург и КНР договорились о совместных стажировках для студентов

Стороны намерены развивать образовательный обмен и кадровое сотрудничество, в городе уже учатся более 12 тысяч китайских граждан.

Вице-губернатор Алексей Корабельников провёл переговоры с делегацией из Китая во главе с заместителем руководителя Организационного отдела ЦК Компартии КНР Хао Цзюньхуэем. Основными темами встречи стали перспективы взаимодействия в сфере образования и государственной службы.

Корабельников отметил, что КНР остаётся ключевым внешнеторговым партнёром Северной столицы — на долю города приходится свыше 10 процентов всего товарооборота между двумя странами. Он также привёл данные о том, что в петербургских высших учебных заведениях проходят обучение более 12 тысяч студентов из Китая, а общее число межвузовских соглашений между Россией и КНР превышает 680.

В ходе встречи китайской стороне представили передовой опыт Петербурга в области кадровой политики. Участники подтвердили взаимный интерес к дальнейшему сотрудничеству, договорились о запуске совместных проектов, регулярном обмене практиками и организации стажировок для государственных служащих обеих стран.

Россия и Китай договорились о строительстве второго пути на участке железной дороги "Забайкальск – Маньчжурия".

Фото: пресс-служба Смольного